Mitiga Havalimanı'na füzeli saldırı
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Muhammed Kanunu, Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 grad füzesiyle saldırı düzenlendiğini belirtti.
22.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:11
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Muhammed Kanunu, Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na 6 grad füzesiyle saldırı düzenlendiğini belirtti. Kanunu, saldırının hava trafiğini tehdit ettiğini ve ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkat çekti.
Kaynak: DHA