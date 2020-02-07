Mitiga'da Hafter güçlerinin saldırısı nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı
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Mitiga'da Hafter güçlerinin saldırısı nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısı nedeniyle uçuşların askıya alındığı Mitiga'da seferler yeniden başladı.

07.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:58
Mitiga'da Hafter güçlerinin saldırısı nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başladı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin saldırısı nedeniyle uçuşların askıya alındığı Mitiga'da seferler yeniden başladı.

Mitiga Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin füze saldırısı nedeniyle durdurulan uçuş trafiği normale döndü.

Hafter milisleri, daha önce Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'yı defalarca hedef almış, başkentin dünyaya açılan kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

Kaynak: AA
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