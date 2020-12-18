Mithat Sevin son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi eşinin tabutunun başına gelen Ayşe Sevin, 'Seni Allah'a emanet ettim' diyerek eşine veda etti. Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası helallik alındığı esnada cenazeye katılanlar göz yaşı döktü.

Son mesajında dua istemişti

Hayatını kaybeden Mithat Sevin, son olarak 8 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisinden normal servise alındığını belirterek, "Değerli dostlar, 9 günlük yoğun bakımdan sonra bu gün tekrar servisteyiz. Bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. Dualarına bizleri ortak eden, yalnız bırakmayan siz değerli dost, akraba, arkadaş, kardeş ve sevenlerimize sonsuz teşekkürler. Duaya devam inşallah" ifadelerini kullanmış ve sevenlerinden dua istemişti.

Cenaze namazına, Mithat Sevin'in ailesi, yakınları, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sendika yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı