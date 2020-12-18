Mithat Sevin son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mithat Sevin son yolculuğuna uğurlandı

18.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:02
Mithat Sevin son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi eşinin tabutunun başına gelen Ayşe Sevin, 'Seni Allah'a emanet ettim' diyerek eşine veda etti. Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası helallik alındığı esnada cenazeye katılanlar göz yaşı döktü.

Son mesajında dua istemişti

Hayatını kaybeden Mithat Sevin, son olarak 8 Aralık 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisinden normal servise alındığını belirterek, "Değerli dostlar, 9 günlük yoğun bakımdan sonra bu gün tekrar servisteyiz. Bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. Dualarına bizleri ortak eden, yalnız bırakmayan siz değerli dost, akraba, arkadaş, kardeş ve sevenlerimize sonsuz teşekkürler. Duaya devam inşallah" ifadelerini kullanmış ve sevenlerinden dua istemişti.

Cenaze namazına, Mithat Sevin'in ailesi, yakınları, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sendika yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mithat Sevin son yolculuğuna uğurlandı | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 01:05:59. #1.15#
title