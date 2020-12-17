Hayatını kaybeden Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Gaziantep'te toprağa verildi

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Eğitim Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Eğitim Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Sevin'in naaşı görevliler tarafından Asri Mezarlık'taki Hanifi Şireci Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Sevin'in ailesi ve yakınları ile Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, çevre illerden gelen Eğitim Bir-Sen şube başkanları ve üyeleri katıldı.

Bir süre tabutun başında gözyaşı döken Sevin'in eşi Ayşe Sevin'i yakınları teselli etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevin'in cenazesi Asri Mezarık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan