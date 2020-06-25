Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar nereli, kaç yaşında? HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hayatı araştırılıyor. Siyasetçi, yazar ve akademisyen olan Sancar, Mardin'de doğdu ve Diyarbakır'da lise eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini aldı. Peki, Mithat Sancar eşi kim?

Mithat Sancar, HDP ile gündeme gelse de çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı ve farklı dergilerde de makaleleri yayımlandı. Kendi kaleme aldığı kitapları da bulunan Sancar, 23 Şubat 2020 tarihinde HDP Eş Genel Başkanı seçildi. Mithat Sancar hayatı haberimizde.

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Sancar, 1963 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Arap asıllı siyasetçi, milletvekili, akademisyen ve yazar olarak bilinen Mithat Sancar, siyaset bilimi, insan hakları ve devlet kuramı konularında uzmandır.

Başarılı siyaset adamı, Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı. 1995 yılında "Temel Hakların Yorumu" konulu teziyle doktor ve 1999'da "Hukuk Devleti" konulu teziyle doçent unvanını almaya hak kazandı. 2007 yılında da profesör olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders vermeye başladı, aynı bölümün yönetim kurulu üyesidir.

Birgün, Taraf ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarı olarak yazılar kaleme alan Sancar, Birikim dergisi başta olmak üzere çeşitli dergilerde de çok sayıda makale yayımladı. Ayrıca A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Sancar'ın; Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne, Şehrin Zulası, Ankara Kalesi, "Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti adında üç kitabı bulunuyor.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde HDP'nin Mardin ilinden milletvekili seçildi. 23 Şubat 2020'de Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı olmuştur.

Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.