Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar biyografisi!

FOX TV Çalar Saat programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar mesleği nedir? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi nedir?

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Adayı olan Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar mesleği nedir? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede "Temel Hakların Yorumu'' konulu teziyle 1995 yılında doktorasını verdi. 1999 yılında da ''Hukuk Devleti'' konulu teziyle de Doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur.

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir.

Kürt sorununun çözülmesi konusunda birçok yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren "Birgün" gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Taraf gazetesinde de yazmaktadır.

Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Başta "Birikim" olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi ve Hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerdendir.

Mithat Sancar, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

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2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Adayı.