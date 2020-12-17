Mithat Sancar kimdir, kaç yaşında? Mithat Sancar hangi partili? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi!
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Mithat Sancar kimdir, kaç yaşında? Mithat Sancar hangi partili? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi!

17.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:30
Mithat Sancar kimdir, kaç yaşında? Mithat Sancar hangi partili? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mithat Sancar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi! Mithat Sancar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mithat Sancar hakkında araştırmalar yapılıyor. Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kaç yaşında, nereli? Mithat Sancar hayatı ve biyografisi!

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede "Temel Hakların Yorumu'' konulu teziyle 1995 yılında doktorasını verdi. 1999 yılında da ''Hukuk Devleti'' konulu teziyle de Doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur.

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir.

Kürt sorununun çözülmesi konusunda birçok yazıları bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren "Birgün" gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Taraf gazetesinde de yazmaktadır.

Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.

Başta "Birikim" olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi ve Hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerdendir.

Mithat Sancar, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

MİTHAT SANCAR KİTAPLARI

Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne

Şehrin Zulası, Ankara Kalesi

"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Adayı.

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