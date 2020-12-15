Mithat Sancar: İktidar ortağının 'itlaf' sözü Kürtlere yönelik soykırım çağrısıdır; muhalefet ve...

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sarf edilen "HDP/PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür" sözlerinin bir soykırım çağrısı olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sarf edilen "HDP/PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür" sözlerinin bir soykırım çağrısı olduğunu söyledi. Söz konusu sözlerin, 1994 yılında Ruanda'da 800 bin insanın ölümüne neden olan soykırımda da kullanıldığını hatırlatan Sancar, Yalçın'ın yargılanması için bütün hukuk kanallarını kullanacaklarını ifade etti.

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Kaynak: DailyMotion.com