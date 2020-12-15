Mithat Sancar: İktidar ortağının 'itlaf' sözü Kürtlere yönelik soykırım çağrısıdır; muhalefet ve...
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Mithat Sancar: İktidar ortağının 'itlaf' sözü Kürtlere yönelik soykırım çağrısıdır; muhalefet ve...

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sarf edilen "HDP/PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür" sözlerinin bir soykırım çağrısı olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sarf edilen "HDP/PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür" sözlerinin bir soykırım çağrısı olduğunu söyledi. Söz konusu sözlerin, 1994 yılında Ruanda'da 800 bin insanın ölümüne neden olan soykırımda da kullanıldığını hatırlatan Sancar, Yalçın'ın yargılanması için bütün hukuk kanallarını kullanacaklarını ifade etti. 

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı

Mithat Sancar: İktidar ortağının 'itlaf' sözü Kürtlere yönelik soykırım çağrısıdır; muhalefet ve...

Kaynak: DailyMotion.com

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