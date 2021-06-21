Mithat Sancar: HDP'yi kapattırmayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mithat Sancar: HDP'yi kapattırmayacağız

Mithat Sancar: HDP'yi kapattırmayacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu davayı boşa çıkaracağız. HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır.

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu davayı boşa çıkaracağız. HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır. Bütün yollar kapansa bile halkla birlikte yeni bir yol yeniden açılacaktır" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından toplandı. Toplantı devam ederken, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan basın toplantısı düzenledi. Sancar, kapatma davasının aylar süren bir siyasi kampanyanın sonucunda açıldığını belirterek, "HDP'yi çeşitli platformlarda düşmanlaştıran açıklamalar yaptılar ve tehditler savurdular. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın hazırladığı ilk iddianamenin arka planında bu siyasi, tehdit ve şantaj kampanyası yer alıyor. Üstelik başta MHP olmak üzere, iktidarın çeşitli birimleri sadece HDP'yi tehdit etmekle kalmadılar bizzat başsavcılığı da tehdit ettiler. Bu arka planda hazırlanan iddianamenin herhangi bir hukuki değeri olmayacağını en az hukuk bilgisi olan kişiler de değerlendirebilir. Bunun siyasi bir operasyon olduğunu herkes kendi gözleriyle canlı bir şekilde yaşadı" dedi.

'HDP'Yİ YAŞATACAĞIZ'Sancar, bu konuda kendilerine görev düştüğünü söyleyerek, "Bu davayı boşa çıkaracağız. Demokratik siyaset mücadelesinin geriletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu dava demokratik siyasette kararlılığımızı, mücadeleyi büyütme azmimizi daha da artıracaktır. HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır. Bu davada verilecek karar sadece HDP'ye yönelik olmayacaktır. HDP'yi sonuna kadar savunacağız. HDP'yi tüm teşkilatlarımızla yaşatacağız, güçlendirerek büyüteceğiz. Bu yoldaki kararlığımıza gölge düşüreceklerini sananlar yanılıyorlar. Halkın desteği ile bütün planlar boşa çıkacaktır. Bütün yollar kapansa bile halkla birlikte yeni bir yol yeniden açılacaktır. Bedel ödeyenlere sözümüz var. HDP'yi yaşatacağız, mutlaka kazanacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesine HDP'den ilk yorum: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesine HDP'den ilk yorum: Tarihi bir fırsatı heba ettiler
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi kabul etti
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi kabul etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadı: Fail en ağır cezayı alacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıyı kınadı: Fail en ağır cezayı alacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Selçuk Tekay Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mithat Sancar: HDP'yi kapattırmayacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:35:35. #1.16#

title