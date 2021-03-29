MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer AydınIrak'ın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu 'Renas Aydın' kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde...
MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu 'Renas Aydın' kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:53:52. #1.14#
title