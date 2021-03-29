MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde...
MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.
MİT ve TSK ortak operasyon ile PKK/KCK terör örgütünün sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu "Renas Aydın" kod Ömer Aydın'ı Irak'ın Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı