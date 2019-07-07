MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi...
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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11:43 MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi...