MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
MİT ve Tsk'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.