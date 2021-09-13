MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu 'Cevher' kod adlı Mehmet Emin Ekinci, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu 'Cevher' kod adlı Mehmet Emin Ekinci, MİT ve Tsk'nın ortak operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordineli operasyonunda, Irak Gara'da sözde HPG Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı. Edinilen bilgiye göre örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden Ekinci, 2021 yılında örgüt üst yönetiminin özel talimatıyla Gara bölgesinde görevlendirildi. Geçmişte Türkiye'de terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Ekinci, 2011 yılında Irak'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra Kandil'de görevlendirilen Ekinci, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptı. Kandil'deki faaliyetlerinin ardından Sincar'da görevlendirilen terörist, örgütün Sincar'da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildi. 2020 yılında Gara'da PKK/KCK'nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak Gara'da görevlendirildi.

PKK/KCK yönetimi kontrolü kaybediyor

MİT tarafından hedefe yönelik gerçekleştirilen özel operasyonlar nedeniyle korunaklı alanlardan ayrılamayan üst düzey PKK/KCK yöneticileri, eylem gücü neredeyse bitme noktasına gelen örgütü bir arada tutabilmek ve alt kadrolar ile irtibat kurabilmek için güvenilir isimlere bel bağlıyor. Bu nedenle örgüt içinde kritik görev yapanlara yönelik düzenlenen bu tip operasyonlar, örgütün intikal ve irtibat kanallarını koparttığı gibi örgüt kadroları arasındaki çözülmeyi de hızlandırıyor. - ANKARA

MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
PKKKCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi

 'HDP'ye destek vermeyin' sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı

"HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ferhan Şensoy Tunç Soyer Vahap Seçer Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Okan Buruk Alper Yılmaz Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya nokta operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:53:55. #1.17#