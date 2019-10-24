24.10.2019 10:25

MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe... Kırmızı Kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİT ve TSK'nın bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, PKK'nın üst düzey sorumluları nokta atışlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elde ettiği anlık istihbarat Türk Silahlı Kuvvetleriyle paylaşıldı. TSK'nın F-16'ları ise harekete geçerek teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu.

Kırmızı Kategoride aranıyorlardı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonla etkisiz hale getirilen YJA-Star sözde Askeri Konsey ve PKK/PAJK Konsey üyesi ve 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Gülçiya kod adlı Servet Aydın birçok eylemin de azmettiricisiydi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Tekoşin Batman da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Geçmiş dönemde Gare alanı YJA-STAR sorumluluğunu yürüten Tekoşin Batman, halihazırda Irak Gare Alanı Yürütme Konsey üyesi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: İHA