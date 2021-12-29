MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA, -
Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika | MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri