MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve Tsk'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -


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İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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