MİT ve polisin Kandil'deki operasyonunda yakalanan iki PKK'lı terörist tutuklandı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki kadın terörist tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmişti.
İki örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evrakıyla 2 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."