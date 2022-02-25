MİT ve emniyetten terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyon - Haberler
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MİT ve emniyetten terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyon

AA - Güncel
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Yakalanan 3 örgüt mensubunun fotoğrafları ANKARA - MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.

Yakalanan 3 örgüt mensubunun fotoğrafları ANKARA - MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.

MİT ve emniyetten terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyon

MİT ve emniyetten terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyon

MİT ve emniyetten terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyon

AA - Güncel

Türkiye, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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