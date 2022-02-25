MİT ve emniyetten terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik ortak operasyon
AA - Güncel
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Yakalanan 3 örgüt mensubunun fotoğrafları ANKARA - MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.
Yakalanan 3 örgüt mensubunun fotoğrafları ANKARA - MİT ve emniyetin, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.