MİT ve emniyetten bombalı eylem hazırlığındaki DHKP-C'lilere operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile Türkiye'de eylem hazırlığında olan 4 DHKP-C mensubu yakalandı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, teröristlerin İstanbul'da DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, DHKP-C'li 4 şahsın İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.

Söz konusu şahıslar MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla 25 Şubat tarihinde yakalandı.

Aşırı sol terör örgütlerine karşı MİT ve emniyetten etkili işbirliği

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 03 Şubat tarihinde 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon da gerçekleştirilmişti.

Bu operasyonun ardından, İstanbul'daki DHKP-C hücrelerinin de çökertilmesi, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aşırı sol terör örgütlerine karşı etkili eşgüdümünün bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. - ANKARA

