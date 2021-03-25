MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
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MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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