'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık yapan infaz koruma memuruna tutuklama
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'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık yapan infaz koruma memuruna tutuklama

02.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:54
'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık yapan infaz koruma memuruna tutuklama

VAN'da, kendilerini 'başsavcının arkadaşı' ve 'MİT müdürü' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, infaz koruma memuru 3 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

VAN'da, kendilerini 'başsavcının arkadaşı' ve 'MİT müdürü' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, infaz koruma memuru 3 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Van Açık Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan ve 'FETÖ/PDY üyeliği'nden yargılandığı davada beraat eden A.S., Van Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'MİT müdürü' olduğunu söyleyen kişinin kendisiyle görüşmek istediği ihbarında bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin, kendilerini 'MİT müdürü' ve 'Van cumhuriyet başsavcısının arkadaşı' olarak tanıtarak, aradıkları kişilerden FETÖ/PDY dosyalarını işlemden kaldırma yalanıyla 200 bin lira istedikleri belirlendi. Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla aktif infaz koruma memuru olan şüpheliler B.D., S.P. ve K.K. yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; havalı tabanca, imzalı sahte MİT üst yazısı, 2 polis rozeti, polis yeleği, 2 kelepçe ve anahtarı, göz yaşartıcı sprey, oluksuz bıçak, 4 telefon, yazılı kaşe, birçok flaş bellek, resmi evrak fotokopileri ve dijitaller materyaller ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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