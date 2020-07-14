MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma... MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 20 şüphelinin adresi tespit edildi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 20 şüphelinin adresi tespit edildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. - ANKARA Kaynak: İHA