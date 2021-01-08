MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe...
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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe...

08.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:00
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe...

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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