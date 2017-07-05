MİT Tırları İddianamesini Hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İddianamedeki Şüphelilerin...

MİT tırları iddianamesini hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamedeki şüphelilerin 20 Ocak 2014 tarihinde ABD Büyükelçiliğiyle yapılan görüşmelerin içeriğinin istenmesi için bir yazı yazmıştı. Büyükelçiliğinin bize böyle bir talep ulaşmadı açıklaması üzerine başsavcılık 30 haziran 2017 tarihli ABD büyükelçiliğine gönderdiği yazı ortaya çıktı.