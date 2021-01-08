MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı (2)
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MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı (2)

08.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:31
MİT TIR'ları davasında müebbetle yargılanan sanık, Antalya'da yakalandı (2)

TUTUKLANDIMİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G., yakalandığı Antalya'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TUTUKLANDI

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amiri Ö.M.G., yakalandığı Antalya'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Süleyman EKİN/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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