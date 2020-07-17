MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı, İtalyan Silvia Constanzo Romana'dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna daha imza attı.

MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, İtalyan Silvia Constanzo Romana'dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna daha imza attı. Moldovalı bir kadın ve 4 çocuğunu Suriye Haseke'de PKK/YPG'nin elinden kurtardı.

2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, PKK/YPG tarafından zorla Hol mülteci kampına götürüldü. Bunun üzerine Moldova hükümeti Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine MİT, Natalia Barkal ve çocuklarının durumuna dair bölgede çalışma başlattı. Yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç'te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra PKK/YPG tarafından Hol kampına götürüldüğünü tespit etti.

MİT, teknik imkanlar ve özgün istihbari metotlarıyla Barkal ve 4 çocuğunun tam yerini tespit etti.

Kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı

MİT, irtibat kurduğu Natalia'yı kamptan nasıl kaçması gerektiği konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran 2020'de düzenlenen operasyonla Natalia ve 4 çocuğu Al Hol kampından kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekat bölgesine, sonra da Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi.

"Türkiye'ye minnettarım"

En küçüğü bir, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır YPG baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal, "Aileme kavuşacağım için sabırsızlanıyorum. Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye çok büyük bir ülke" dedi.

Kaynak: İHA