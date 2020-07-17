MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İtalyan Silvia Constanzo Romana'dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna daha imza attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İtalyan Silvia Constanzo Romana'dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna daha imza attı. Suriye'nin Haseke kentinde PKK/YPG'nin elinde bulunan Moldovalı kadın ve 4 çocuğu, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, PKK/YPG tarafından zorla Hol Mülteci Kampı'na götürüldü. Bunun üzerine Moldova hükümeti, Türkiye'den yardım talebinde bulundu. MİT, Natalia Barkal ve çocuklarının durumuna dair bölgede çalışma başlattı. Yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç'te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra PKK/YPG tarafından Hol Kampı'na götürüldüğünü tespit etti. MİT, teknik imkanlar ve özgün istihbari metotlarıyla Barkal ve 4 çocuğunun tam yerini tespit etti. MİT, irtibat kurduğu Natalia'yı kamptan nasıl kaçması gerektiği konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran'da düzenlenen operasyonla Natalia ve 4 çocuğu kamptan kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, sonra da Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi.

"Türkiye'ye minnettarım"

En küçüğü bir, en büyüğü 10 yaşındaki 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır YPG baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal, "Aileme kavuşacağım için sabırsızlanıyorum. Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye çok büyük bir ülke" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA