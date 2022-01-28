MİT'ten Sincar'da nokta operasyon; sözde özel kuvvet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlenen nokta operasyonda, PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu, 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından terör örgütü Pkk'ya yönelik Irak'ın Sincar bölgesinde nokta operasyon düzenlendi. PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araç, hedef alındı. Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf, etkisiz hale getirildi.