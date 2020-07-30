MİT'ten PKK'ya darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde, 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
30.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:55
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde, 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA