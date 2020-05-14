MİT'ten PKK/KCK'ya darbe
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MİT'ten PKK/KCK'ya darbe

PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK/KCK'ya darbe
14.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:43

PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Galya Bekir, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'ya nefes aldırmayacak şekilde sınır ötesindeki operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, PKK/KCK Mahmur alanı üst düzey yöneticisi YJA-STAR Mahmur Cephe Sorumlusu Berivan Sarya kod adlı Galya Bekir, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Uzun süre MİT tarafından takip edilen Berivan Sarya kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi için uygun zaman kollandı. Uygun zamanın gelmesiyle Berivan Sarya kod adlı Galya Bekir, 15 Nisan 2020'de Karakoç Dağı Miştenur Tepesi'nde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Berivan Sarya kod adlı teröristin PKK'ya 2002 yılında Suriye'de katıldığı, sorumlu seviyede hem Irak hem de Suriye alanlarında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Berivan Sarya kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesini değerlendiren uzmanlar, örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından Berivan Sarya kod adlı teröristin etkisiz hale gelmesiyle, bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflamasını ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşamasını beklediklerini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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