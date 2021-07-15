MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nin sözde "özel güç" yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ye yönelik operasyonları sürüyor.

Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in haziran ayı sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Gara bölgesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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