MİT'ten Gare'de operasyon
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MİT'ten Gare'de operasyon

MİT'ten Gare'de operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki MİT personelinden Metina'ya geçmek için plan yapan iki teröristin yeri öğrenildi ve Gare'de gerçekleştirilen harekatla teröristler etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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