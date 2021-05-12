- MİT'ten Gara'da operasyon

- MİT'ten Gara'da operasyon MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi.

- MİT'ten Gara'da operasyon

ANKARA - MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla, eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK mensubu teröristi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütün Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Sahadaki MİT personelinden Metina'ya geçmek için plan yapan iki teröristin yeri öğrenildi ve Gara'da gerçekleştirilen harekatla teröristler etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK