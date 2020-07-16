MİT'te 15 Temmuz anma etkinliği Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

MİT Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle'deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı. Etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan personele hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Gazi MİT mensuplarının da katıldığı etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA