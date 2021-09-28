MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi -EK.
MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi -EK.
MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan Pkk Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi -EK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi