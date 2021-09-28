MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Haberler
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MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan Pkk Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

 MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin...

 MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber: MİT, SuriyeKamışlı bölgesinde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Haberler
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