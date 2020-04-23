MİT ŞEHİDİNİ İFŞA EDEN GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI
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MİT ŞEHİDİNİ İFŞA EDEN GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI

ŞEHİT MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimliklerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada, görüntülerin kaynağına ulaşıldı.

23.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:03
MİT ŞEHİDİNİ İFŞA EDEN GÖRÜNTÜLERİN KAYNAĞI ORTAYA ÇIKTI

ŞEHİT MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimliklerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada, görüntülerin kaynağına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, MİT şehidi ve mensuplarının görüntülendiği fotoğrafların, Akhisar Belediyesi Basın Biriminde görevli E.E. tarafından çekildiği ortaya çıktı. İfadesi alınan E.E., MİT şehidinin cenazesinde fotoğrafları kendisinin çektiğini, Oda TV muhabiri şüpheli Hülya Kılınç'ın kendisinden bu fotoğrafları istediğini, sadece inceleyeceğini düşündüğü için gönderdiğini öne sürdü.  

Libya'da görev yaparken şehit olan MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile ailesinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir tespit yapıldı. Şehidin cenaze töreninde fotoğrafları çeken ve Oda TV muhabiri şüpheli Hülya Kılınç'a ulaştıran kişinin Akhisar Belediyesi Basın Biriminde görevli E.E. olduğu belirlendi. Şüpheli E.E. ifadesinde MİT şehidinin cenaze töreninin fotoğraflarını şüpheli Hülya Kılınç'ın kendisinden istediğini, sadece inceleyeceğini düşündüğü için gönderdiğini ileri sürdü.

ŞEHİDİN AİLESİ KONU HASSAS ÇEKİP, YAYINLAMAYIN DEDİ

Şüpheli Hülya Kılınç'ın telefon kayıtlarından ulaşılan şüpheli E.E'nin., haberin Oda TV'de yayınlanmasından bir gün önce 3 kez, haber yayınlandıktan sonra ise 2 kez iletişime geçtiği belirlendi. E.E. ifadesinde şunları anlattı: "19 Şubat tarihinde belediyeye şehit cenazesi olduğuna ilişkin bilgi gelmesi üzerine, cenazenin bulunduğu yere gittik. Buraya giderken biz şehidin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğunu düşünüyorduk. Aklımıza da başka herhangi bir şey gelmedi. Cenazede Akhisar Kaymakamı, bir milletvekili ve yine protokolden bazı kişiler ve vatandaşlar mevcuttu. Ben belediye başkanı başta olmak üzere protokolün fotoğraflarını çektim. Yine cenazeye ilişkin birkaç görüntü daha çektim ancak şehidin ailesi bana konunun hassas olduğunu, 'fotoğraf çekip yayınlamazsanız seviniriz, lütfen anlayış gösterin' diye söyleyince fotoğraf çekmeyi bıraktım. Bu söylemden sonra da hiçbir fotoğraf çekmedim ve yayınlamadım. Bu cenaze esnasında ve sonrasında da benim şehidin MİT mensubu olduğuna ilişkin herhangi bir bilgim olmadı. Aynı cenaze töreninde bulunan belediye başkanı ve milletvekilinin de bilgileri olmadığını düşünüyorum. Cenaze töreninde de herhangi bir bilgi konuşulmadı."

SADECE CENAZE TAŞINIRKEN ÇEKTİĞİM I KULLANMIŞ

Törenden 10 gün sonra Oda TV muhabiri şüpheli Hülya Kılınç'ın kendisini aradığını söyleyen E.E., şöyle devam etti: "Hülya Kılınç'ı Manisa'da gazetecilik yaptığımdan dolayı 3 yıldır tanıyorum. Cenaze töreninin üzerinden yaklaşık 10 gün geçtikten sonra beni arayıp 'çay içmek istediğini' söyledi.  Ben kendisine çalıştığımı ve yoğun olduğumu söyleyerek görüşemeyeceğimizi belirttim. Aynı gün akşam bir kez daha aradı. Bu görüşme sırasında katıldığım şehit cenazesiyle ilgili elimde fotoğraf olup olmadığını sordu. Haber yapmayı düşündüğünü, incelemek üzere fotoğraf istediğini söyledi. Ancak haber yapıp yapmayacağını söylemedi. Bu görüşmede bana şehidin MİT mensubu olduğuna ilişkin bir şey söylemedi. Ben şehidin TSK mensubu olduğunu düşünüyordum. Bunun üzerine Hülya Kılınç'a whatsapp üzerinden 2 fotoğraf gönderdim. Gönderdiğim fotoğraflardan birinde şehidin cenazesinin vatandaşlar tarafından taşınırken bir fotoğraf, diğerinde ise şehidin naaşı ve protokol vardı. Ancak Hülya Kılınç yalnızca vatandaşlar tabutu taşırken çektiğim fotoğrafları kullanmış. Milletvekili ve protokolün olduğu fotoğrafı ise kullanmamış. Haber içeriğinde kullanılan diğer fotoğrafları nereden temin ettiğini ilişkin bilgim yok."

I SOSYAL MEDYADAN ALDIM DEMİŞTİE.E, fotoğrafları Hülya Kılınç'a verdiğini söylerken Hülya Kılınç ise ifadesinde "Libya'da medyana gelen olayda şehit haberi olarak haber yaptım. Haber içeriğinde yayınlanan görüntü içeriklerini sosyal medyadan buldum. Bu görüntüleri cenaze töreninde ben çekmedim. Haber şehit haberidir ancak, şehidin MİT mensubu olduğunu sonradan fark ettim" demişti.

İNCELEMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ İÇİN GÖNDERDİMŞehidin MİT mensubu olduğunu haber Oda TV'de yayınlandıktan sonra öğrendiğini ileri süren E.E., "Şehidin MİT mensubu olduğunu bilseydim fotoğrafları kesinlikle göndermezdim. Şehidi TSK mensubu olarak bildiğim ve sadece incelemek için istediği için 2 fotoğrafı Hülya Kılınç'a gönderdim. 

MİT MENSUPLARI DEŞİFRE EDİLDİ, DEVLETİN GİZLİ BİLGİLERİ HEDEF ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasında olduğu gibi "organize şekilde gerçekleştirilen eylemö tespiti yapılan soruşturma, TCK'nun 329'ncu ve MİT Kanunu 27'nci maddesi 2'inci fıkrasında düzenlenen suçlamalarla yürütülüyor.

MİT şehidinin cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek, Türkiye'nin dış ve iç güvenliği için büyük önem taşıyan, devletin gizli bilgilerinin ifşa edildiği belirlenen soruşturmada, olayın bir plan dahilinde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği öğrenildi. TCK 329'ncu maddesinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilirö, MİT Kanunu 27'nci maddesinde ise "MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara 3 yıldan 7  yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer alıyor.


Kaynak: DHA

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