MİT, PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı Babat'ı Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
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MİT, PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı Babat'ı Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

15.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:06
MİT, PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı Babat'ı Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Alınan bilgiye göre, MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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