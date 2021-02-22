MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi
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MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

22.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:30
MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu, Irak'ın Metina bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu, Irak'ın Metina bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.

MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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