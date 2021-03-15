MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi
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MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi

15.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:58
MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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