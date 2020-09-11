MİT, PKK/KCK mensubu İsa Özer'i Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MİT, PKK/KCK mensubu İsa Özer'i Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurtdışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.

MİT, PKK/KCK mensubu İsa Özer'i Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi
11.09.2020 00:18 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:23

Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurtdışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.

Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra Türkiye'den kaçan PKK/KCK üyesi terörist İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in ayrıca "Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Resmi Belgede Sahtecilik Yapma" suçlarından da açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği, 2012'de ise PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada tutuklandığı bilinirken tahliye edilmesi akabinde 2014'te PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi'nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı öğrenildi.

Hakkında arama kararı çıkarılması sonrasında yasadışı yollarla Türkiye'den kaçtığı anlaşılan terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Demet Şener Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sabah Eylül İtalyan Antalya
Şu an buradasınız: MİT, PKK/KCK mensubu İsa Özer'i Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 00:26:02. #1.15#
title