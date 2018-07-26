MİT Personeli Olduğunu Söyleyerek Dolandırıcılık İddiasına Tutuklama

Samsun'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Volkan S.'nin (34) kendisini MİT personeli olarak tanıtıp çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Volkan S., "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma ve bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir eşin görüleceği vaadiyle aldatarak dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN