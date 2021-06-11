MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen "cinsel istismar" suçundan tutuklandı
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MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen "cinsel istismar" suçundan tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu...

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, Erzurum'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında da tutuklandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Selahaddin Gülen Sincan 2 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, sanık Selahattin Gülen'in Erzurum Barosu tarafından atanan avukatı Emin Ağgöz de hazır bulundu.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Fetullah Gülen'in diğer yeğeni sanık Ammar Gülen ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada SEGBİS üzerinden ifadesi alınan ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Selahaddin Gülen, savunmasında, cinsel istismarda bulundukları iddia edilen mağdur S.K'yi ve ailesini oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

S.K'nin olay tarihinden itibaren 90'dan fazla kişiyi cinsel istismar eylemiyle suçladığını öne süren Gülen, şunları kaydetti:

"O dönemlerde avukatımla yaptığım görüşmelerde cinsel istismarla suçlanan kişiler arasında 6 yaşında kişinin de 90 yaşında kişinin de olduğu bildirilmiştir. Ben 2007'de Edremit ilçesinde tatildeydim. Mağdur S.K. bana ve babama iftira atmıştır. Ben kesinlikle mağdurla ile ilişki yaşamadım. S.K, o tarihlerde abim Ammar Gülen hakkında da suçlamalarda bulunmuştur. Ancak abim o tarihlerde Kanada'da ikamet etmekteydi. Üzerime iftira atılmaktadır. Atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum."

Mahkeme Heyeti Başkanının, sanığa, savunmasında "suç tarihinde Edremit ilçesinde olduğunu iddia etmesine rağmen baz istasyonu bilgilerine göre Ağustos 2007'den itibaren Erzurum'da olduğunun anlaşıldığını" sorması üzerine, Gülen bu durumu kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Gülen hakkında suçu işlediğine dair kuvvetli deliller bulunması ve uzun süredir firari olması dolayısıyla tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selahaddin Gülen'in "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2007'de 15 yaşındaki S.K'nin farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sanıklar arasında mağdurun annesinin de bulunması üzerine S.K'nin ikamet ettiği adresten alınarak Nenehatun Kız Yuvası'na yerleştirildiği bildirilen iddianamede, mağdurun, yuvadaki görevlilere aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah ve oğlu Ammar Gülen'in de olduğu kişilerce cinsel istismara uğradığını söylediği kaydediliyor.

İddianamede, 9 sanığın yargılama sonucu beraat ettiği, aralarında Seyfullah ve oğlu Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 31 şüpheli ile farklı bir soruşturmada 32 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatılarak, soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine 16 sanık hakkındaki yargılamanın ise ayrı bir davada sürdüğü aktarıldı.

Aralarında Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Ammar ve Selahaddin Gülen'in dosyası firari oldukları gerekçesiyle ayrılmıştı.

İddianamede sanıklar Ammar ve Selahaddin Gülen'in "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen, Ankara'da "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen "cinsel istismar" suçundan tutuklandı - Haberler
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