MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden videokonferans aracılığıyla katılırken, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki duruşma alınan ara karar gereği istenen evrakın dava dosyasına gelmediğini belirterek, bu belgelerin akıbetinin ilgili kurumlara sorulacağını söyledi.

Söz verilen sanık Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını, buna rağmen tutuklu yargılandığını söyledi.

Tutuklu kaldığı her gün mağduriyetinin arttığını savunan Gürbüz, bir an önce tahliye olmayı beklediğini ifade etti.

Ara karara yönelik mütalaasını sunması için söz verilen savcı da sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Gürbüz'ün tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirildi

İddianameye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat'a Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirlendi.

Irak ve Suriye'deki PKK/KCK mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine giden Sevilay'ın, PKK/KCK organizasyonuyla illegal yollardan Suriye'ye geçtiği, Haseke'de örgütün mühimmat üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi.

Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sanık Gürbüz Sevilay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Son dakika haber! 'Anadolu' adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Son dakika haber! "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser...
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Gülben Ergen Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MİT operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:12:38. #1.16#

title