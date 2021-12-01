MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - Haberler | Güncel

Etkisiz hale getirilen terörist Nevzat Durmuş'un fotoğrafı Etkisiz hale getirilen terörist Renas Ermeğan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist Nevzat Durmuş'un fotoğrafı

Etkisiz hale getirilen terörist Renas Ermeğan'ın fotoğrafı

ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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