MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilen terörist Nevzat Durmuş'un fotoğrafı Etkisiz hale getirilen terörist Renas Ermeğan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist Nevzat Durmuş'un fotoğrafı
Etkisiz hale getirilen terörist Renas Ermeğan'ın fotoğrafı
ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
AA - Son Dakika Haberleri
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