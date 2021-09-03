MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
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MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

MİT operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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