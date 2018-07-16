MİT Müsteşarını İfadeye Çağıran Eski Başsavcıya Fetö'den Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski Ankara cumhuriyet başsavcı vekili Hüseyin Görüşen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görüşen ile avukatları katıldı.



Görüşen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, 15 Temmuz darbe girişimine kadar hiçbir soruşturma geçirmediğini ve inceleme yapan müfettişlerden iyi notlar aldığını savundu.



Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili beyanların doğru olmadığını ifade eden Görüşen, "MİT sekretaryasını arattım ama ifadeye çağırmadık. Yerinde olmadığını öğrenince hiçbir işlem yapmadım. Ayrıca tanık olarak dinlenen İ.O'nun bu konudaki beyanları da doğru değildir." dedi.

Sanık Görüşen, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, esas hakkındaki mütalaasında, Oslo sürecine ilişkin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran sanık Görüşen'in, İstanbul'da görev yapan özel yetkili FETÖ/PDY mensubu savcılarla senkronize şekilde hareket edip hükümetin politikalarının akamete uğratılması ve kamuoyuna MİT mensuplarının suç işlediği izlenimini vermeyi amaçladığını kaydetti.

Sanığın çocuğunu da örgütün hakim-savcı çocuklarına yönelik oluşturduğu öğrenci evlerine gönderdiğini belirten Saklıca, Görüşen'in FETÖ/PDY'nin ideolojisini ve amaçlarını benimseyerek faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. Saklıca, özellikle MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması hadisesinin örgütün amaçlarına hizmet ettiğini belirterek, Görüşen'in cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.