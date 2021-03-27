MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi
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MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı tespit edilen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan'daki Lavrion kampından katılan "Karker Kürecik" kod adlı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi.

3 YILDIR PKK KAMPLARINDA FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, teröristin Yunanistan lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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