'MİT mensubuyuz' deyip, köpeğe öldürtmekle tehdit etmişler
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'MİT mensubuyuz' deyip, köpeğe öldürtmekle tehdit etmişler

ANTALYA'da telefon alım satımı yapan Abdullah Ç. ve ortağı Aslı K., kendisini devlet görevlisi ve MİT mensubu olarak tanıtan Ahmet Ö.'nün, adamlarıyla birlikte taşınır mal varlıklarına ve paralarına el koyduğunu iddia etti.

'MİT mensubuyuz' deyip, köpeğe öldürtmekle tehdit etmişler
18.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:43

ANTALYA'da telefon alım satımı yapan Abdullah Ç. ve ortağı Aslı K., kendisini devlet görevlisi ve MİT mensubu olarak tanıtan Ahmet Ö.'nün, adamlarıyla birlikte taşınır mal varlıklarına ve paralarına el koyduğunu iddia etti. Abdullah Ç., "Ahmet Ö., bana ve Aslı K.'ye köpek göstererek, '2 adam öldürdü. Bu köpek adam öldürmek için eğitildi' dedikten sonra yanında yeğenleri olduğunu iddia ettiği kişileri göstererek, 'Yeğenlerim ve ben ne emrediyorsam yapın. Ceset yoksa, cinayet de yoktur' diyerek bizi korkuttu" dedi. Polisin operasyonuyla yakalanan Ahmet Ö., 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

Olay, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Telefon alım satımı yapan Abdullah Ç. (31) ve ortağı Aslı K. (29), polise giderek kendilerini gasbedip ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Ahmet Ö. (50) ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Abdullah Ç. ifadesinde, "Yusuf Can D. ile 2018 yılı şubat ayında telefon tamiri için geldiği iş yerimde tanıştım. Belinde silahla dolaşan Yusuf Can D., bana devlet görevlisi olduğunu söylemişti. 2019 yılının ocak ayının son haftasında Yusuf Can D., iş yerime, koruma görüntüsü verilmiş bir araç nezaretinde Ümit K. ve Ahmet K. isimli kişilerle geldi. Ahmet K. bana 'Bak koçum Konyalıymışsın. Biz de Konyalıyız. Burada bir hemşehrin olarak ne derdin, sıkıntın olursa bize söyle. Biz devlet olarak arkandayız. Herşey her yerde söylenmez. Biz MİT mensubuyuz. Devlete çok hizmet ettik. Devlet bize borçlu. Her sıkıntını çözeriz' dedi. Sonra Ümit K. isimli kişi, Aslı K. adına kayıtlı aracı göstererek, bu aracı satın almak istediğini söyledi. Ben zorda kalmadığım sürece aracı satmak istemediğimi söyledim. Ümit K. de bana 'Verirsin paşam verirsin' dedikten sonra ayrıldılar" dedi.

15 Şubat 2019 tarihinde Ümit K., Yusuf Can D. ve Murat Ç.'nin iş yerine geldiğini belirten Abdullah Ç., konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kişiler şahsıma ait 3 otomobilin devrini vermem için 3 gün sonra noterde olmamı istedi. Kabul etmedim. Bana 'Allah bağışlasın 3 evladın var. Ama bu kafayla gidersen evlatların tez zamanda babasız kalırlar Apom' diyerek tehdit ettiler. Üzerimde baskı oluşturdular. Bu üç kişi, akşam benim ve Aslı K.'nin, Ahmet Ö. isimli kişinin evine gitmemizi söyledi. Hatta 'Siz mi gelirsiniz, biz mi gelelim' dediler. Korktuğumuz için akşam verdikleri adrese gittik. Ahmet Ö.'nün belinde silah, önündeki masada polis telsizi vardı. Bize elini uzattı ve korktuğumuz için elini öptük. Bir süre ayakta bekletildikten sonra oturduk. Ahmet Ö., 'İçeride sayısız mahkumum, dışarıdaysa benim için canını verecek kadar kendisini ispatlamaya hazır yüzlerce genç var' dedikten sonra yanımızdaki Ümit K., Ahmet K. ve Yusuf Can D.'yi yeğenleri olarak tanıttı. Ahmet Ö., 'Paraysa para, silahsa silah, adamsa adam, her davanızın arkasındayım. Bu yüzden küçücük beyinlerinizle bir halt yapmaya kalkmayın. Polis, savcı hepsi benim adamım' dedikten sonra, eşi olduğunu öğrendiğim Sevda T. isimli kadına seslenerek, 'Paşa'yı getir' dedi. Kadın elinde köpekle arkamızda durdu. Ahmet Ö., köpeği göstererek, '2 adam öldürdü. Bu köpek adam öldürmek için eğitildi. Anladınız mı?' dedi. Sonrasında bize, 'Benim yeğenlerim ne diyorsa ve ben ne emrediyorsam yapın. Aksi takdirde ceset yoksa, cinayet de yoktur. Demek istediğimi anladınız mı?' diyerek bizi korkuttu."PARA VE EŞYALARINI ALINMASI KAMERADASonraki süreçte üzerlerindeki baskının iyice arttığını ifade eden Abdullah Ç., 3 aracını 18 Şubat 2019'da şüphelilere teslim ettiğini, yine de kurtulamadığını öne sürdü. Abdullah Ç., belirli aralıklarla tehdit ve şantaj yöntemiyle para, cep telefonu ve elektrikli ısıtıcı dahil birçok malına el konulduğunu iddia etti. Ellerindeki paraların alınması ve ölüm tehditlerinin artması üzerine Döşemealtı ilçesindeki iş yerini kapattığını söyleyen Abdullah Ç., şüphelilerden şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine yapılan araştırmada, şüphelilerin Abdullah Ç.'den aldıkları para ve eşyaların güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı görüldü. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Ahmet Ö. kaçmak isterken yakalandı. Şüpheli Ahmet Ö.'nün evinde silahlar ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERAhmet Ö., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ahmet K., Murat Ç., Şükrü E. adli kontrolle serbest kaldı. Diğer şüpheliler Tayir F., Ümit K. ve Yusuf Can D. ise bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ahmet Ö., Ahmet K., Ümit K., Yusuf Can D., Murat Ç. ve Tayir G. hakkında 'nitelikli yağma', Şükrü E. hakkında ise 'nitelikli tehdit' suçlamasıyla iddianame hazırlandı ve dosyasını ayırdı.  Sanıklar, 8 Haziran tarihinde, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ahmet Ö., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Ümit K. ve Yusuf Can D. salonda hazır bulundu. Diğer sanıklar Murat Ç., Tayir F., Ahmet K.'yi avukatları temsil etti. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, üzerlerine iftira atıldığını, güvenlik kameralarına yansıyan para alışverişinin oto alım satımından kaynaklandığını iddia etti. 

Mahkeme, sanık Ahmet Ö.'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 


Kaynak: DHA

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