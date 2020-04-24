MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesiyle ilgili 8 kişiye dava açıldı
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Başsavcı, İstanbul, Dünya, Haber

MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesiyle ilgili 8 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hayatını kaybeden bir MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

24.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:20
MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesiyle ilgili 8 kişiye dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hayatını kaybeden bir MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında biri firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma tamamlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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