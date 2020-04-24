MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesiyle ilgili 8 kişiye dava açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hayatını kaybeden bir MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
24.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hayatını kaybeden bir MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında biri firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma tamamlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com